В центре Черниковки планируют построить современные высотные дома

В администрации Орджоникидзевского района Уфы состоялись публичные слушания по застройке квартала, ограниченного улицами Свободы, Ломоносова, Вологодской и Пекинской.





В слушаниях участвовали уфимцы, депутаты городского Совета, проектировщики, представители городской администрации. На проектируемой территории сейчас расположены несколько жилых 5 и 9-этажных домов. Часть квартала занята ветхими двухэтажными зданиями, которые планируется снести. На освободившейся территории предполагается построить три 25-этажных жилых дома, два 9-этажных и два дома переменной этажности 5-7 этажей и 7-10 этажей. На территории квартала также планируется строительство трёх механизированных парковок, спортивных и детских площадок, зеленой зоны и необходимой инфраструктуры.







«Сейчас обсуждается проект планировки и межевания. В случае положительного решения проектировщики будут готовить рабочее проектирование и не раньше, чем через год, приступят к строительству», - уточняет депутат Горсовета Уфы Павел Васильев.

Сейчас протокол публичных слушаний будет передан главе администрации города на утверждение для принятия решения. В течение месяца этот вопрос будет окончательно решен.

2 февраля