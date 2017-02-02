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В центре Черниковки планируют построить современные высотные дома

В центре Черниковки планируют построить современные высотные дома

В администрации Орджоникидзевского района Уфы состоялись публичные слушания по застройке квартала, ограниченного улицами Свободы, Ломоносова, Вологодской и Пекинской. 


В слушаниях участвовали уфимцы, депутаты городского Совета, проектировщики, представители городской администрации. На проектируемой территории сейчас расположены несколько жилых 5 и 9-этажных домов. Часть квартала занята ветхими двухэтажными зданиями, которые планируется снести. На освободившейся территории предполагается построить три 25-этажных жилых дома, два 9-этажных и два дома переменной этажности 5-7 этажей и 7-10 этажей. На территории квартала также планируется строительство трёх механизированных парковок, спортивных и детских площадок, зеленой зоны и необходимой инфраструктуры.


«Сейчас обсуждается проект планировки и межевания. В случае положительного решения проектировщики будут готовить рабочее проектирование и не раньше, чем через год, приступят к строительству», - уточняет депутат Горсовета Уфы Павел Васильев.

 

Сейчас протокол публичных слушаний будет передан главе администрации города на утверждение для принятия решения. В течение месяца этот вопрос будет окончательно решен. 



Автор: Рида Нурмухаметова
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