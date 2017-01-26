В структуре администрации Уфы произошли изменения

Они коснулись финасово-экономического блока и управления торговли и координации услуг. Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании Городского совета.



Новый финансово-экономический блок появился в структуре администрации Уфы. Его будет курировать заместитель главы муниципалитета по экономике и инвестиционной деятельности Ильдар Хасанов. С таким предложением выступили депутаты Городского совета. Это решение было озвучено и принято на внеочередном заседании.





Другие изменения коснулись Управления торговли и координации услуг. Его было решено преобразовать в Управление потребительского рынка и развития туризма.

В муниципалитете заявили, что структурные изменения не повлекут за собой дополнительных затрат из бюджета и увеличения численности работников. Помимо этого, народные избранники обсудили и ряд актуальных вопросов. В частности, уборку и вывоз снега в городе. Эта работа, по словам главы городской администрации, должна вестись комплексно. Ирек Ялалов обратился к депутатам городского совета с просьбой не забывать об интересах избирателей и вместе с горожанами работать на результат.

«Я по поводу новогодних каникул. Всем хочется отдохнуть, сил набраться, но я прошу от этой проблемы не уходить. От вас никто не требует с лопатами бегать, привлекать технику. Вы должны как слуги народа объяснять людям. У нас ряд объектов образцово-показательно содержат, но возьмите наши крупнейшие торговые комплексы, «Планету», например. Я никогда такого не видео, чтобы у нас оказались заправки с бензином засыпаны снегом. Никогда такого не было. И вот что делать администрации. Вместо того, чтобы чистить дороги мы спасаем наши больницы», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Администрация города поблагодарила тех народных избранников, которые в новогодние снегопады помогли городу с техникой и участвовали в уборке снега.

Ведь многомиллионный город на сегодняшний день нуждается в уборочной техники, аномальные снегопады января 2017 года показали, что поддержка самих горожан была городу необходима.





«На дорогах у нас работает 410 единиц техники. По нормативу нам необходимо 1288 единиц техники. Нам не хватает 878 единиц техники», - признается первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов.



Депутаты высказывали различные предложения по взаимодействию с муниципальной властью и населением.





«Во время длительных праздников, когда многие разъезжаются — к примеру, в майские праздники, — все что угодно может произойти! Мы должны заниматься, прежде всего, нашими избирателями. Необходимо создать «Дежурный штаб Горсовета». А 29 декабря, когда мы с вами собирались, можно было обсудить, кто будет в городе в эти праздники», — заявила депутат Горсовета директор телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова.



В ближайшее время на рабочих комиссиях депутаты городского совета планируют обсудить данные вопросы и вынести соответствующее решение.







26 января