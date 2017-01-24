В столице появилась котельная с дистанционным управлением

В Уфе появится первая котельная с дистанционным управлением. Теплообменник построили в селе Нагаево. Он уже прошел испытания и приступил к работе. В настоящий момент котельная работает в автоматическом режиме, но в ближайшее время инженеры доведут систему до ума и специалисты смогут управлять установкой, находясь далеко от объекта.

Новая газовая котельная в селе Нагаево прошла испытания и работает в полную силу. Ее мощность – 3,2 мегаватта. Котельная будет работать круглый год, обеспечивая учебное заведение не только теплом, но и горячей водой. Специалисты предусмотрели все до мелочей.

«Котельная построена с учетом резерва, для отопления школы достаточно одного котла. Жизнь она жизнь, бывает всякое, выходит оборудование из строя. В таких случаях мы можем пустить второй котел для надежного обеспечения теплом школы», — уверенно заявил заместитель технического директора МУП УИС Ирек Гильманов.

Оборудование запускается или выключается в зависимости от потребностей обслуживаемого объекта. Это позволяет экономить бюджетные деньги.

Котельная укомплектована новейшим оборудованием: котлы и горелки из Италии. Кроме того, здесь есть аварийная система автономного питания. Объектом управляет электроника, обслуживающий персонал практически не нужен.

«Во-первых, современная котельная позволит оптимизировать персонал, а во-вторых, в режиме отдаленного доступа можно управлять всеми процессами», — с гордостью заявил глава администрации города Ирек Ялалов.

Еще одним объектом, который посетил столичный градоначальник, стала котельная в микрорайоне Дема. Теплообменник был введен в эксплуатацию в 1982 году и является одним из крупнейших в столице. За прошедшие с того момента годы некоторое оборудование уже устарело.

«В модернизации всего здания смысла нет. Думаю, здесь надо делать точечную реконструкцию, которая долгие годы прослужит. И все-таки в любом инженерном сооружении должна присутствовать эстетика, промышленная динамика», — сказал Ирек Ялалов.

Пять огромных котлов мощностью 232 мегаватта обеспечивают теплом и Дему, и прилегающую промзону. В прошлом году здесь были заменены сетевые насосы, отремонтирован старый котел. В ближайшее время запланирована дальнейшая модернизация оборудования.

«В плане установки нового оборудования, новой котельной, новых котлов, насколько вот мне известно, мы сейчас находимся в паровом зале, здесь в перспективе хотят поменять все котлы», — поделился планами начальник котельной №1 Демского УИС Ирек Гильманов.

Устаревшие паровые котлы заменят новыми современными, водонагревающими. Они будут не только потреблять меньше энергии, но и вырабатывать больше тепла.

24 января