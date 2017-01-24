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В столице подвели итоги деятельности столичного образования

В столице подвели итоги деятельности столичного образования

Сегодня в Уфе подвели итоги деятельности системы столичного образования за 2016 год и определились с задачами на будущее.

«Это традиционное наше мероприятие, потому что отрасль очень большая в городе Уфе. Есть о чем говорить, о результатах за истекший период и о задачах уже на новый календарный год», — сказал заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов.

«В прошедшем году Уфа получила статус обучающего города ЮНЕСКО, которое включило столицу Башкортостана в свою глобальную сеть. Учащиеся школ Уфы достойно представляют наш город, регулярно занимая призовые места», — с гордостью отметил мэр города Уфы Ирек Ялалов



Автор: Максим Бычаев
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