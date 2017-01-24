В столице обманутые дольщики не могут получить квартиры

Вместо новоселья – снова обещания. Дольщики элитного микрорайона "Урал" по улице Дуванская, 35, уже четвертый год не могут въехать в свои квартиры. По словам этих людей, сдачу дома переносят едва ли не каждый месяц, начиная с 2013 года.

Уфимка Наталья Судурова, чтобы приобрести квадратные метры в новостройке, вложила все свои накопления. Мечтала о новой квартире, однако, воз и ныне там.

«Последний шаг, я уже не знаю, что делать, придем все вместе и будем жить с палатками сюда в этот дом, и будем жить семьями, с детьми придем и будем жить, потому, что нам жить негде больше и объявим голодовку»,- говорит в отчаянии Наталья.

Строительство дома начали в 2012 году, но через год объект заморозили. Из 17 этажей возвели только 11.

«Квартира у меня на 16 этаже, сегодня у нас 2017 год и мы видим, что 16 этажа нет, то есть, у меня нет квартиры, а платила я полностью 100 процентов»,- сокрушаясь, говорит дольщик Лилия Нигаматьянова.

И таких историй 126. Ровно столько было продано квартир, утверждают дольщики. Соседи по несчастью мечтают въехать в своё жилище, но с каждым годом их мечта кажется все более призрачной.

В офисе застройщика немноголюдно. Света в здании нет, говорят, что отключили за неуплату. Представитель строительной компании утверждает, что все дело в недобросовестных дольщиках, которые просто перестали платить. Из-за нехватки средств стройку заморозили.

Сейчас застройщик утверждает, что работы возобновятся в ближайшее время.

Дольщики уже обращались и в прокуратуру, и в полицию. Сейчас намерены идти в суд. А в городской администрации нам пояснили, что разрешение на строительство продлили до 2019 года. Возможно, хотя бы к этому времени и возведут многоэтажку.

Покупка жилья в этом элитном микрорайоне «Урал» выглядела очень заманчиво. Комфортные условия для проживания, рядом находится школа, детский сад и крупные магазины. Однако, даже при наличии финансовой возможности обещанная красивая жизнь со всеми ее преимуществами для этих людей пока так и остается мечтой.

23 января