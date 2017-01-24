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В столичной администрации отметили работу телеканала «Вся Уфа»

В столичной администрации отметили работу телеканала «Вся Уфа»

В администрации города подвели итоги «Недели звезд хоккея» в Уфе. Столица республики была выбрана для проведения мероприятия среди четырех городов-кандидатов, среди которых также были Астана, Владивосток и Тольятти.

На оперативном совещании в администрации города сегодня был представлен сюжет телекомпании «Вся Уфа». Журналисты на протяжении недели активно освещали спортивные соревнования. «Неделя звезд хоккея» объединила в себе «Кубок вызова» Молодежной хоккейной лиги, «Матч звезд» Женской хоккейной лиги, «Кубок континента по следж-хоккею», «Мастер-шоу» и «Матч звезд КХЛ». 



Автор: Светлана Назирова
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