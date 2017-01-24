В столичном доме-интернате для престарелых и инвалидов прошел мастер-класс

Уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов превратился в мастерскую по увлечениям. Здесь состоялись мастер-классы по скрапбукингу, колористике, а также танцам и йоге. Уделить внимание и развлечь пожилых людей пришли представители городского Центра развития «Стиль жизни».
Зухра Мосур живет в доме-интернате для престарелых уже 25 лет. Каждый ее день в стенах пансионата проходит одинаково. Поэтому сегодня она с удовольствием принимает участие в мастер-классе по срапбукингу. Его провели в рамках общественного проекта «Опыт поколений».
«Сердечко сделала, у меня супруг есть. Хочу ему подарить на 23 февраля», — говорит с глазами, наполненными любовью, пенсионерка Зухра Мосур.
Такие творческие визиты молодежи для жителей дома престарелых — словно глоток жизни.
Руководство дома-интерната всегда идет навстречу волонтерам: давно замечено, что после визита гостей пожилые люди чувствуют себя намного лучше.
«Такие мероприятия благотворно влияют на людей, вдохновляют их. У них сейчас будет обсуждение, что им понравилось», — рассказал руководитель социального учреждения Валерий Курамшин.
Акции, подобные этой, планируется проводить здесь ежеквартально. В следующий раз мастер-классы по увлечениям состоятся в марте. Ведь именно такой непринужденный формат общения дает пожилым людям почувствовать себя нужными, а молодым — получить бесценный жизненный опыт.