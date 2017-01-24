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В столичном доме-интернате для престарелых и инвалидов прошел мастер-класс


Уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов превратился в мастерскую по увлечениям. Здесь состоялись мастер-классы по скрапбукингу, колористике, а также танцам и йоге. Уделить внимание и развлечь пожилых людей пришли представители городского Центра развития «Стиль жизни».

Зухра Мосур живет в доме-интернате для престарелых уже 25 лет. Каждый ее день в стенах пансионата проходит одинаково. Поэтому сегодня она с удовольствием принимает участие в мастер-классе по срапбукингу. Его провели в рамках общественного проекта «Опыт поколений».

«Сердечко сделала, у меня супруг есть. Хочу ему подарить на 23 февраля», — говорит с глазами, наполненными любовью, пенсионерка Зухра Мосур.

Такие творческие визиты молодежи для жителей дома престарелых — словно глоток жизни.

Руководство дома-интерната всегда идет навстречу волонтерам: давно замечено, что после визита гостей пожилые люди чувствуют себя намного лучше.

«Такие мероприятия благотворно влияют на людей, вдохновляют их. У них сейчас будет обсуждение, что им понравилось»,рассказал руководитель социального учреждения Валерий Курамшин.

Акции, подобные этой, планируется проводить здесь ежеквартально. В следующий раз мастер-классы по увлечениям состоятся в марте. Ведь именно такой непринужденный формат общения дает пожилым людям почувствовать себя нужными, а молодым — получить бесценный жизненный опыт.

 

 

 

 

 



Автор: Эрика Нажимова
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