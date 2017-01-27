В Следственном комитете РБ подвели итоги 2016 года

В 2016 году в Башкортостане было совершено меньше преступлений. Об этом сегодня заявил руководитель следственного комитета республики Григорий Житинёв. По его словам, за минувший год уменьшилось количество убийств с покушениями, а также изнасилований. А вот раскрываемость, наоборот, дает положительную динамику. Убийств раскрыли 93%, изнасилований — более чем 97%.

Свой доклад об итогах работы Cледственного комитета республики в 2016 году Григорий Житинёв начал жёстко, с критики. Несмотря на хорошие показатели, главный следователь Башкортостана оценил уровень организации уголовного преследования как неудовлетворительный. Также, по словам генерала-майора юстиции, нахождение следкома республики в последнем десятке общероссийского рейтинга нетерпимо и неприемлемо.

«Не выдерживает никакой критики ситуации с оперативностью расследования уголовных дел. С нарушением двухмесячного срока окончено производство 1478 уголовных дел, что составляет 51,6 % от числа направленных прокурору и прекращенных. Иными словами, каждое второе дело расследуется за пределами процессуальных сроков», — возмутился руководитель ведомства.

В 2016 году в производстве у следователей находилось 5112 уголовных дел. Из них в суд было направлено 2148. Фемида же, в свою очередь, четверть дел прекратила по тем или иным причинам. По мнению прокурора республики, цифра неприемлема.

Сейчас глава башкирского Следкома намерен провести ревизию нормативной базы Следственного управления республики, улучшить показатели служебной деятельности — как качественные, так и количественные. А также установить новые форматы взаимодействия с силовыми структурами — судом и прокуратурой.

«Новшеств будет очень много: меняем стиль работы, организацию уголовного преследования, совершенно другой взгляд будет на организацию процессуального контроля, который в текущем году будет контролировать работу районного звена, оказывать помощь, организовывать уголовное преследование», — поставил задачу Григорий Яковлевич.

Следком республики ожидают и изменения кадрового состава. В ближайшее время будет произведена реорганизация работы отделов по особо важным делам. Возможно, появится новый отдел, который будет заниматься только налоговыми преступлениями.

27 января