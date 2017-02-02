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В Сипайлово улучшится ситуация с уборкой дорог

Теперь их будут чистить оперативнее. В микрорайоне Сипайлово в Уфе открылся дорожный участок. 5 единиц техники работают круглосуточно.


Машинист грейдера Дмитрий Герасимов чистит дорогу вдоль улицы Жукова. Не час пик, но движение интенсивное. Это создает определенные сложности, признается дорожник. Однако 8-летний опыт работы позволяет водителю снегоуборочной техники справляться с возникающими трудностями.

«Сложные участки есть, но мы уже люди наученные, знаем, где эти места знаем, где один колодец, где второй, где потайные колодцы, где выступ», - говорит машинист грейдера Дмитрий Герасимов.


Протяженность дорог в Сипайлово почти 40 километров. Дорожное хозяйство большое, но собственной техники прежде не было. В случае выпадения обильных осадков снегоуборочные машины приезжали в микрорайон в последнюю очередь.

Теперь на вооружении сипайловских коммунальщиков 5 единиц техники. Среди них рециклер.

Рециклер работает по принципу миксера. Через специальный люк внутрь загружается шебура и битум. Все это перемешивается. И через два часа раствор готов.

Удобство данной техники в том, что ее можно использовать даже зимой. В минусовые температуры раствор для ямочного ремонта не застывает. Поступающее через специальный насос топливо поддерживает огонь.

«Мы берем переработанный асфальт, который заготавливаем летом, перемешиваем с битумом, очень экономное безотходное производство», - говорит асфальтобетонщик Роман Реев.


К ямочному ремонту сипайловских дорог пока не приступили. Слишком холодно. Но как только температура повысится до отметки -10, -12 градусов по Цельсию рециклер появится на улицах микрорайона.



Айгуль Ташбулатова



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