В семье Виолетты Токарчук родился ребенок

Супруги из Уфы Елена и Юрий Токарчук, потерявшие в сентябре 2015 года единственную 11-летнюю дочь Виолетту, вновь стали родителями. 27 декабря прошлого года у них родился сын, которого назвали Даниилом. Об этом телеканалу "Вся Уфа" сообщил глава семейства.

Фотографии с выписки Юрий Токарчук разместил на своей странице в социальных сетях. Малыша встречали бабушка и близкие супругов. По словам папы, жена и ребенок сейчас находятся дома, они чувствуют себя хорошо.

Горожане поздравляют родителей в социальных сетях, направляя пожелания крепкого здоровья и благополучия. Это второй ребенок в семье Токарчук. Как сообщалось ранее, старшая дочь Виктория погибла от рук преступника Александра Валеткина, которого приговорили к пожизненному заключению. И, как считают многие пользователи соцсетей, сестра станет ангелом-хранителем своему младшему братику Даниилу.

10 января