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В сельские клубы вдохнут новую жизнь

В сельские клубы вдохнут новую жизнь

Партия "Единая Россия" запускает проект "Местный дом культуры". На поддержку учреждений направят 46 миллионов рублей.


В Уфе состоялись общественные слушания по новому партийному проекту. В обсуждении инициативы приняли участие члены Экспертного совета по культуре при Комитете Госсобрания – Курултая РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. По итогам отобрано 34 дома культуры, с ними до 1 февраля будет заключено соглашение. Этот проект был разработан еще в 2016 году, а сейчас ему дан старт. На реализацию инициативы из федерального бюджета выделено почти полтора миллиарда рублей, 46 миллионов из них предназначены для Башкортостана.

«Суммы очень разные - от 400 тысяч рублей до порядка 2 миллионов на один объект. Это зависит от количества населения, проживающего на данной территории, материально-технического оснащения клуба на данный момент, клуб или дворец культуры. И мы рассчитываем, что по линии этого федерального проекта удастся за три года существенно обновить наши сельские Дома культуры. Потому что всегда и в адрес партии "Единая Россия", в адрес депутатского корпуса очень много обращений с просьбой помочь с приобретением инструментов, костюмов, помочь с ремонтом зданий», - говорит координатор проекта «Местный Дом культуры» депутат Госсобрания – Курултая РБ Эльвира Аиткулова.

 



Автор: Ляйсан Закирова
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