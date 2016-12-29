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В селе Вотикеево под Уфой в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив установили фонари на каждой улице

В селе Вотикеево под Уфой в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив установили фонари на каждой улице

Достаточного наружного освещения здесь не было с основания села. Проект по ремонту сетей был разработан еще в 2007 году, но воплотить его в жизнь помешало отсутствие финансирования. Летом этого года, узнав о программе поддержки, жители сами стали зачинщиками разрешения проблемы. Они собрали подписи, необходимые документы и по 700 рублей с каждого дома. Фонари появились в конце ноября и начале декабря. На все работы ушла одна неделя.

В селе Вотикеево установлено 78 опор и 84 светоточки, на что затратили почти 2 километра кабеля. На двести жителей освещения более чем хватает, говорит начальник Ново-Черкасского территориального отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Выбор проектов, которые могут войти в программу поддержки местных инициатив происходит на конкурсной основе. В отборе они рассматриваются после определения населением на общем собрании. В этом году на программу из республиканского бюджета выделили 300 миллионов рублей. На один проект идет не более 1 миллиона. От села Вотикеево на конкурс было подано две заявки: по освещению улиц и ремонту дорожного покрытия. Выбор был сделан в пользу освещения.


Гульнара Ситдикова



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