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В России могут запретить родителям называть детей нелепыми именами

В России могут запретить родителям называть детей нелепыми именами

В Госдуме намерены принять закон, не допускающий в качестве имен аббревиатуры, цифры и нецензурные слова.

 

В законопроекте говорится о том, что имя "не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности". В пояснительной записке приводятся необычные имена, которые давали детям в Москве - Дельфин, Апрель, Принцесса Даниэлла, Николай-Никита-Нил. По мнению депутатов, принятие такого закона действительно может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних граждан на нормальное имя.

Автор: Тимур Давлетов
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