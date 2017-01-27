В России могут запретить родителям называть детей нелепыми именами

В Госдуме намерены принять закон, не допускающий в качестве имен аббревиатуры, цифры и нецензурные слова.

27 января

В законопроекте говорится о том, что имя "не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности". В пояснительной записке приводятся необычные имена, которые давали детям в Москве - Дельфин, Апрель, Принцесса Даниэлла, Николай-Никита-Нил. По мнению депутатов, принятие такого закона действительно может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних граждан на нормальное имя.