В республике произошли заметные изменения на рынке труда

В республике сократилась безработица и выросло количество вакансий. Это говорит об эффективности реализации мер по снижению напряженности на рынке труда.

Для Рафика Закирьянова не составляет никакого труда дать вторую жизнь любой обуви. Мастер берется за починку как тапочек, так и валенок. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, с 1 июля 2016 года мужчина официально трудоустроен обувщиком и сейчас числится сотрудником дома-интерната для престарелых. Раньше сапожник работал, что называется, для души, а сейчас считает, что приносит пользу обществу.

Теперь вместо того чтобы целыми днями сидеть в четырех стенах, Рафик Закирьянов занят любимым делом. Для того чтобы у него появилось собственное рабочее место, кабинет пришлось переделать. В его мастерской установлены поручни, есть необходимое пространство для передвижения на коляске.

«Нам выдели небольшое количество денег, и мы смогли оборудовать рабочее место», — говорит директор уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов Валерий Курамшин.

Благодаря проекту министерства труда и социальной защиты населения новая отметка в трудовой книжке появилась и у Гульнары Нафиковой. Она менеджер по рекламе компании башкирских художественных промыслов «Агидель». Обязанности несложные, коллектив дружный. Поэтому девушка с полной ответственностью заявляет: программа по трудоустройству действительно работает.

У программы по снижению безработицы четыре направления. Одно из них — опережающее профессиональное переобучение работников, находящихся под угрозой увольнения. Всего за год переквалифицировались более 2,5 тысяч сотрудников предприятий республики. В прошлом году БГПУ впервые организовал курсы переподготовки для предприятия «Гидравлика». Новые специальности получили более 200 человек. Обучение предполагало как традиционные лекции, так и использование электронных материалов. Курсы велись без отрыва от производства — прямо на предприятии. Обучиться смогли и слабослышащие. Результат, что называется, налицо.

«Все слушатели по итогам курсов получили диплом о переподготовке и продолжают успешно работать на своих местах или заняли новые должности на своих предприятиях», — говорит Иван Сергиенко, директор департамента «Открытый электронный университет» БГПУ им. М. Акмуллы.

Благодаря всем принятым мерам в республике удалось сократить уровень безработицы до 5,8%. Уменьшилось число зарегистрированных безработных с 26 000 до 22 500 человек. Банк вакансий вырос на 40%. Сегодня в Башкортостане насчитывается 32 000 свободных рабочих мест. Положительная тенденция во многом связана с федеральным субсидированием.

В министерстве труда и социальной защиты населения намерены и в этом году действовать на опережение, заранее рассчитывать риски увольнений и сокращений. Так что не исключено, что статус «безработного» с облегчением снимут с себя еще несколько тысяч жителей республики.

25 января