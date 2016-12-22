В республике будет открыто пять гостевых юрт для туристов

В рамках проекта "Башкортостан новогодний, удивительный-2017" в республике будет открыто пять гостевых юрт. Данный проект реализует Госкомитет Башкортостана по предпринимательству и туризму.

Как и в прошлом году будут курсировать бесплатные автобусы с посещением основных достопримечательностей столицы. Вместо одной гостевых юрт Деда Мороза теперь будет пять - в Уфе, Учалах, Октябрьском, в селе Мишкино и Кирябинское. В них будут работать почтовые отделения и каждый желающий сможет отправить открытки в любую точку мира.







«Если все наши задумки воплотятся в жизнь, то провожать и встречать Новый год в Уфе станет доброй традицией для очень многих туристов со всей страны», - уверен заместитель председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов.

21 декабря

Кроме того, организаторы готовят видеоклип, в котором будет показана Уфа во всей красе. Фоновую песню написали специально для проекта. Исполнительницей стала юная певица, которая заслужила ряд наград.25 декабря в этнопарке "Ватан" пройдет световое шоу. С этого же дня по 8 января бесплатные автобусы будут развозить уфимцев. Развлекательная программа продлится до 14 января.