В республике будет открыто пять гостевых юрт для туристов

В рамках проекта "Башкортостан новогодний, удивительный-2017" в республике будет открыто пять гостевых юрт. Данный проект реализует Госкомитет Башкортостана по предпринимательству и туризму.
Как и в прошлом году будут курсировать бесплатные автобусы с посещением основных достопримечательностей столицы. Вместо одной гостевых юрт Деда Мороза теперь будет пять - в Уфе, Учалах, Октябрьском, в селе Мишкино и Кирябинское. В них будут работать почтовые отделения и каждый желающий сможет отправить открытки в любую точку мира.
«Если все наши задумки воплотятся в жизнь, то провожать и встречать Новый год в Уфе станет доброй традицией для очень многих туристов со всей страны», - уверен заместитель председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов.
Кроме того, организаторы готовят видеоклип, в котором будет показана Уфа во всей красе. Фоновую песню написали специально для проекта. Исполнительницей стала юная певица, которая заслужила ряд наград.