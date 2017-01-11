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В рамках капитального ремонта в Башкортостане утеплят дома

В Башкортостане расширят перечень работ и услуг, которые входят в капитальный ремонт многоквартирных домов. Сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая республики депутаты рассмотрели соответствующий вопрос.


По данным "Регионального оператора", в предыдущие два года основной упор делали на капитальный ремонт крыш, систем водоснабжения и водоотведения. При этом в крупных городах республики, например, Уфе и Стерлитамаке, помимо указанных видов работ планируется проведение и других. Это, к примеру, ремонт систем электроснабжения и утепление фасадов, если промерзают наружные стены. Также перечень планируется расширить услугой по утеплению чердаков и верхних этажей многоквартирных домов.

«Необходимость выделения как отдельного вида таких видов работ обусловлена тем, что в части многоквартирных домов, в которых само покрытие домов не требует замены, но состояние чердачных перекрытий уже не соответствует по теплотехническим параметрам тем требованиям, которые есть. Поэтому предлагается дополнить таким видом. То есть в тех домах, где не потребуется выполнение ремонта самой кровли, проводить работы по замене утеплителя», - уточнил заместитель министра ЖКХ РБ Альфред Зиннатуллин.

Добавим, что по итогам прошлого года, по данным "Регионального оператора" в Башкортостане отремонтировано более 1 тысячи 200 многоквартирных домов на территории республики. За 11 месяцев 2016 года уровень собираемости взносов на капремонт составил в регионе почти 90%.



Автор: Екатерина Тимиряева
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