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В рамках акции «Я такой же, как и все» маленький уфимец принял участие в спектакле

На телеканале "Вся Уфа" продолжается благотворительная акция "Я такой же, как и все!". Маленький музыкант Арсений Соломинов решил записать альбом, чтобы всем и каждому доказать - преград не существует. Помимо музыки Арсений увлекается театром, и сегодня он пригласил своих друзей на репетицию нового спектакля, премьера которого состоится в дни новогодних каникул.

Это эпизод из нового спектакля "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", который ставят ребята студии творческого развития Константина Хабенского.

История чайки во многом похожа на истории этих ребят. Арсений Соломинов, как и все маленькие актеры, играет роль чайки. Несмотря на ограниченные возможности, на сцене ребята работают вместе.

Этот спектакль - не игра, это жизнь, и даже на репетиции все по-настоящему. Они учатся добру, учатся чувствовать и сопереживать.

В студии Арсений занимается уже несколько лет, и когда встал вопрос, куда он пригласит своего друга Артура Валерьевича, с которым они воплощают благотворительный проект "Я такой же, как и все", решил, что лучшим местом будет репетиционный зал.

Перед репетицией, как и полагается, обязательная разминка. Игра на взаимодействие. Одни передают свои эмоции, энергию другим. И тут неважно, взрослый ты или ребенок, ты обязательно что-то почувствуешь. Для Артура Валерьевича это, конечно, очень необычно. Ричард Бах писал историю о чайке, верившей в чудо. Герои нашей истории тоже в него верят.

И это только начало полета, акция "Я такой же, как и все!" продолжается.



Автор: Алия Тагирова
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