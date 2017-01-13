В прошлом году в Башкортостане зарегистрировали больше 700 тысяч объектов недвижимого имущества

По сравнению с 2015 цифра выросла почти на 2%. Одна из причин положительной динамики - увеличение спроса на электронную подачу документов. Об этом сообщили сегодня на итоговой коллегии республиканского Росреестра.

В управлении отмечают, для тех, кто сдает документы в электронном виде срок регистрации составляет не больше одного-двух дней. Достичь этого удалось благодаря открытию в Уфе консультационных центров ведомства и целого отделения для срочных операций с недвижимостью. Из нововведений за минувший год руководитель выделил и появление на официальном сайте Росреестра чата, где любой клиент может задать интересующий вопрос специалисту и оперативно получить ответ. Кроме того, ведомство внедрило SMS-оповещение о приостановлении или отказе от государственной регистрации, а также сервис "Информационный модуль разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию".



Сроки регистрации прав сократились с десяти до семи дней, а постановка на кадастровый учет - с десяти до пяти. В Росреестре отмечают, достигнутые показатели далеко не предел. Для облегчения подачи документов в этом году управление продолжит делать упор на развитие электронных сервисов.







Гульнара Ситдикова

13 января