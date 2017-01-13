В парке Якутова скоро появится аллея ледяных фигур

В преддверии недели звезд КХЛ администрация Советского района объявила конкурс среди скульпторов. В скором времени в парке Якутова появится аллея ледяных фигур, объединенных общей тематикой. Свой вклад внес и телеканал "Вся Уфа".



Начинающий художник Артур Лукьянов полностью погрузился в процесс работы. Уже через два дня он планирует представить на суд жюри и уфимцев свое творение - скульптуру сноубордиста.





«Он будет в такой динамике, такой экстремал. Из-под которого вылетает снег. Я сам занимаюсь сноубордингом, поэтому решил поддержать тематику. Мои товарищи снобордисты будут, наверное, очень рады», - рассказывает Артур Лукьянов.

Сегодня у скульпторов самая тяжелая часть работы - монтаж ледяных плит. А уже завтра их начнут обтачивать. Тематика конкурса посвящена спорту и Уфе. Поэтому столичный телеканал не смог остаться в стороне. Наши знаменитые три шурупа также украсят аллею.



Для Юрия Белякова не составит особого труда вырезать логотип "Всей Уфы" изо льда. В прошлом году он был одним из тех, кто работал над хрустальной студией телекомпании, что располагалась рядом с универмагом "Уфа". На этот раз проект получится не менее масштабным, обещает художник.



Официальный старт конкурсу будет дан в субботу. В этот день уфимцы смогут увидеть скульпторов за работой и весело провести время. В парке имени Якутова готовят сразу два праздника - 14 и 21 января, с трех до шести часов.





«На мероприятии у нас будет обязательно ведущий, будет бесплатное угощение - пловом, крендельками и бубликами. Будут работать аниматоры, будет концертная программа, будет очень много призов», - говорит художественный руководитель парка им. Якутова Ирина Ковченко.

12 января

В рамках конкурса аллею на входе в парк имени Якутова украсят 10 ледяных скульптур. Лучших среди них выберут 21 января.