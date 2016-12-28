В Новый год обязательно должны исполняться детские мечты

В Уфе и Стерлитамаке представители региональной общественной организации "Совет матерей Материнское счастье" совместно с депутатами регионального парламента посещают маломобильных детей.

В квартире девятилетнего Эмиля Хазиева праздник. К нему в гости пришли депутаты Курултая республики Эльвира Аиткулова и Ирек Зарипов.



С рождения Эмиль страдает детским церебральным параличом. Он не умеет ходить, с трудом выговаривает звуки, а передвигается при помощи инвалидной коляски. Тем не менее, мальчик изучает учебные предметы и старается складывать буквы в слова.



По эмоциям Эмиля видно, как сильно он ждал визита Деда Мороза и Снегурочки. Радость и искреннее счастье, похоже, переполняют. Эмиль безмерно счастлив получить подарок из рук Дела Мороза. И это событие он, наверняка, запомнит надолго.



Кроме этого, в декабре исполнилось еще одно желание Эмиля - одна из уфимских семей подарила ему специальное оборудование - вертикализатор, который позволяет стоять. Люди пользовались этим дорогостоящим аппаратом несколько лет, а когда их ребенок вырос, решили отдать Хазиевым. Теперь Эмиль занимается на специальном приспособлении дважды в день.



Организаторы благотворительной акции считают, что добрые дела могут совершать все люди. Тут главное - желание.



Это означает лишь одно: в следующем году счастливых детей как Эмиль Хазиев будет еще больше. Ведь, как известно, от того, насколько счастлив ребенок в детстве, настолько успешен он и во взрослой жизни.

28 декабря