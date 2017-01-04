В новогодние каникулы пожарные проводят рейды

4 января

Чингиз Мамбетов уже практически выучил все правила пожарной безопасности наизусть. В садовом товариществе он проживает уже четыре года. На этапе строительства дома к нему неоднократно приходили инспекторы. Советы огнеборцев Чингиз Мамбетов считает очень эффективными, а поэтому всегда прислушивается к ним.В частных домах зимой система электроснабжения испытывает колоссальную нагрузку. В случае пожара 15 минут будет достаточно, чтобы вот такая постройка сгорела полностью. Именно поэтому инспекторы Управления пожарного надзора города особое внимание обращают именно на проводку.Во время подобных рейдов огнеборцы первым делом навещают многодетные и социально незащищенные семьи. Равиль Ардаширов знаком практически с каждым жителем садового товарищества по ул. Крайней в Деме. Инспектор считает, что профилактические рейды все же оказывают должный эффект.В праздничные дни многие уфимцы предпочитают выезжать загород и на дачи. А это значит, что риск возникновения пожара резко возрастает.