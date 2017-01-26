В Нагаево улучшается инфраструктура

«Так сложилось, что денежных средств в бюджете не хватает. Было принято решение о создании для развития микрорайона благотворительного фонда, где аккумулируются пожертвования, которые используются на развитие инфраструктуры. Фонд официально зарегистрирован, движение всех денежных средств абсолютно прозрачно», — сказал председатель общественного совета с. Нагаево Владимир Елпаев.

«Я сам тоже катаюсь на коньках, играю в хоккей до сих пор. Играю в “Ночной хоккейной лиге”. Мне нравится этот вид спорта. Есть большой план эту хоккейную коробку расширить и сделать корт, закрыть ее полностью ангаром», — поделился планами меценат Рустем Низаев.

26 января

Действовать сообща и во благо. Жизнь в Нагаево меняется на глазах: появляются новые спортивные объекты и сооружения, модернизируется уличное освещение, достраивается школа. Это все стало возможным при непосредственном участии жителей поселка.Установка тридцати новых светильников на улице Рощинской стала первой ласточкой, возвестившей о появлении общественного совета Нагаево. Организация была создана год назад, в нее вошли 23 жителя поселка. Стоимость проекта по освещению улицы — более 650 тысяч рублей. Активистам пришлось приложить немало сил, чтобы привлечь инвесторов.Игровой комплекс на пересечении улиц Панорамной и Лутфуллина появился по инициативе жителей. В планах общественного совета — оборудовать такими спортивными и детскими площадками весь поселок, чтобы привлечь подрастающее поколение к активному и здоровому образу жизни.Впрочем, со спортом жители села уже давно на ты. Здесь у хоккейной команды «Сокол» есть собственная коробка с теплыми раздевалками. В этом году помещение расширили из-за большого потока желающих присоединиться к ледовым баталиям.Хоккейная коробка стала излюбленным местом отдыха жителей Нагаево. Здесь проходят всевозможные турниры, устраивают массовые катания и просто проводят время с семьями.У активистов еще много замыслов. Будет улучшаться освещение улиц, продолжится работа по дальнейшему благоустройству посёлка. Общественный совет намерен возродить культуру сдачи норм ГТО. Словом, жители поселка Нагаево готовы опровергнуть расхожую фразу «инициатива бывает наказуема». Здесь она просто делает жизнь заметно комфортнее.