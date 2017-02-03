В микрорайоне Глумилино в Уфе вырубают деревья

Жители улиц Нуриева и Давлеткильдиева в Октябрьском районе столице недовольны тем, как «преобразился» их микрорайон: сосны, клены и ясени, которые сотню лет росли на территории "Кошкиного леса", вырублены под корень.

Полем боя между местными жителями и застройщиком стала вот эта территория в микрорайоне Глумилино. Буквально неделю назад здесь была лесопосадка. Сейчас все что от нее осталось это срубленные деревья да пеньки. У горожан это вызвало возмущение.



На эти пни без слёз не взглянешь, сетует Михаил Калинин. Все 34 года, сколько мужчина живёт здесь с семьёй, говорит, всегда любовались пышными кленами и соснами. Как считают горожане, их микрорайон такое соседство делало более экологически чистым. Кроме того, это большая часть жизни из прошлого.





«С этим лесом связаны воспоминания, именно сосновая его часть, за которую мы беспокоились больше всего, вообще корабельный лес, его создавали до революции, у него был особый статус, гулять в этом лесу было удобно, здесь собирали люди грибы, здесь до сих пор прыгают белки, это была вообще уникальная история для Уфы, в центре города есть лес в микрорайоне Глумилино», - вспоминает местный житель Михаил Калинин.

В дрова и опилки сосны в "Кошкином лесу", а именно так называлась эта лесопосадка стали превращаться совсем недавно. По словам местных жителей, столь масштабная вырубка деревьев здесь началась несколько недель назад. А ведь когда проводились общественные слушания, застройщик уверял, что зеленые насаждения не тронут.





«Сейчас выясняется, что другого места кроме вот этого леса, к которому все относились так бережно, для того, чтобы построить котельную другого места не нашли», - возмущается Михаил Калинин.





Лес рубят, что щепки летят и по сей день. Уже срубили большую часть зеленых насаждений. Согласно проекту строители должны подготовить территорию площадью 3 тысячи квадратных метров. На этом месте появится новая котельная. Теплообменник обеспечит горячей водой и теплом новый микрорайон Глумилино, плюс к нему подключатся и дачные домики, которые планируют построить здесь в ближайшие несколько лет.





«Строительство котельной «Глумилино» повысит надёжность теплоснабжения центральной части города и обеспечит необходимые условия для подключения более полумиллиона квадратных метров вводимого жилья и важных объектов, таких как многофункциональный центр, школа и детский сад, плавательный бассейн и культурно-спортивный комплекс с ледовым покрытием. Необходимо отметить, что с вводом объекта существенно повысится гидравлическая устойчивость всей системы теплоснабжения города», - уверен главный инженер ООО «БашРТС» Владислав Шамин.

3 февраля

Строители, в свою очередь, обещают сохранить лес. И если здесь они вырубят 3 тысячи квадратных метров зеленых насаждений, то деревьями в другой части микрорайона. Хотя, по закону, как они говорят, делать это не обязаны.