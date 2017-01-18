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В Ленинском районе Уфы очистили от снега социальные объекты

В Ленинском районе Уфы очистили от снега социальные объекты

Очистка придомовых территорий и кровель многоквартирных домов в Уфе идет ежедневно, в каждом из семи районов столицы. В Ленинском, например, каждый день на улицы выезжают около 50 единиц техники. Работают без перерывов и выходных, говорят в местной администрации.

 

«Сегодня запланирована уборка по улицам Выгодная возле школы №25, на улице Кирзаводской возле школы №24, на улице Нехаева возле поликлиники. То есть возле объектов социального назначения. Дети скоро выйдут с каникул, поэтому запланированы именно эти улицы», - говорит начальник Управления ЖКХ и строительства Администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.

Напомним, в минувшие выходные прошел зимний субботник. В Уфе убрано почти 20 тысяч кубометров снега. Участниками акции по благоустройству территорий стали более 13 тысяч человек, задействовано свыше 700 единиц техники. Вместе с коммунальщиками на улицы вышли сотрудники муниципальных, коммерческих и торговых предприятий. Снег вывозили на все 8 плавильных полигонов, было сделано более 1000 рейсов. Всего же сначала сезона в Уфе, по данным муниципальных властей, вывезено более 1 миллиона кубометров снежной массы.



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