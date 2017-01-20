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В конце февраля Орджоникидзевский район отметит юбилей

В конце февраля Орджоникидзевский район отметит юбилей

Орджоникидзевский район столицы готовится отметить 65-летний юбилей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам глава администрации района Марат Галиуллин.

Помимо официальной части, награждения передовиков производства и ветеранов, посвященных юбилею района, в Интернете стартовал флешмоб. Жители могут записать видеопоздравление с хэштегом «орджоникидзевский65» и отправить его в группу администрации района в социальной сети.

Орджоникидзевский район — это промышленная территория Уфы. Здесь расположены порядка 200 предприятий, на которых трудятся более 50 тысяч человек. В районе ведется активное жилищное и дорожное строительство.

«Мечта номер один — это Парк нефтехимиков наряду с улучшением дорожной инфраструктуры», — поделился планами глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин.



Автор: Светлана Назирова
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