В Кировском районе Уфы вручили ключи от нового жилья

Обеспечение жильем сотрудников жилищно-коммунальной сферы остается одной из приоритетных задач как в Уфе, так и в республике. Сегодня в Кировском районе столицы семь дворников, сантехников и трактористов стали новоселами.

Семья Нугмановых переехала в Уфу из Чишминского района. Уже пять лет супруги работают дворниками в ЖЭУ № 61 Кировского района. И сегодня они стали собственниками нового жилья. Ключи от заветных квадратных метров вручил лично глава администрации столицы Ирек Ялалов.

Нугмановы воспитывают троих детей. До этого времени им приходилось снимать жилье. Стоит ли говорить о том, как они мечтали о собственной квартире и этом долгожданном событии. Как заведено, первой в дом заходит кошка Мурка.

«Вот, получили ключи запускаем кошку. Это будет кухня, а тут прихожая. Здесь будет плита, кухонный гарнитур, стол», — делится планами обстановки новой квартиры дворник ЖЭУ №61 Кировского района г. Уфы Ильшат Нугманов.

Вместе с семьёй Нугмановых ключи от собственных квартир получили еще шесть семей. Все — работники жилищно-коммунальной сферы. Это дворники, слесари-сантехники, трактористы и механизаторы. Каждый из них проработал на своём участке от пяти до десяти лет.

«Данное нежилое помещение простаивало. Жилой дом сдан в 2011 году. Общая площадь 300 кв. метров. Мы с инициативой к Кировской администрации и к главе города обратились, и нам передали помещение на баланс», — говорит директор УЖХ Кировского района Уфы Ильвир Нурдавлятов.

«В каждой квартире самое главное — быт и условия. Их работа тяжелая. Не все в наших руках. Возможности ограничены, но вообще есть идея обратиться к правительству РБ, чтобы построить большое уютное жилье для работников ЖКХ», — поделился планами глава администрации города Уфы Ирек Ялалов.

За последние два года комнаты в общежитиях и благоустроенные квартиры только в Кировском районе столицы получили 46 семей. Новоселы признаются, что это самая высокая награда за нелегкий труд.

«Мы очень счастливы, что получили такую квартиру Спасибо руководству, что труд наш ценят», — говорит счастливая дворник ЖЭУ № 61 Кировского района г. Уфы Гузель Нугманова.



27 января