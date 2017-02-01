В Кировском районе Уфы торжественно открылась универсальная спортивная площадка

Игры в хоккей, футбол, баскетбол и волейбол теперь доступны и в микрорайоне «Кооперативная поляна».



У местных детей и взрослых появилась возможность заниматься физкультурой в шаговой доступности круглый год. Здесь установлены ворота для игры в хоккей, футбол, баскетбольное кольцо и вечернее освещение. Ради открытия комплекса местные девочки подготовили флешмоб со спортивными танцами и песнями, а ребята показали мастерское владение шайбой. Сооружение будет функционировать на базе школы №34. Построено оно в рамках проекта регионального отделения партии "Единая Россия" "Реальные дела".





«Люди беспокоятся уже не только о бытовых вопросах. Они говорят, что детям надо где-то заниматься. Нашим детям надо где-то проводить свое дневное и вечернее время. Нужно чтобы в этом микрорайоне появились новые социальные объекты. Я думаю, что это первый спортивный комплекс, который открылся в микрорайоне «Кооперативная поляна» и, я думаю, что он не последний», - говорит глава администрации Кировского района Уфы Динар Халилов.







Гульнара Ситдикова

1 февраля