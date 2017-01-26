В Горсовете Уфы состоялось внеочередное заседание

Депутаты обсуждали вопросы, которые касаются внесения изменений в структуру администрации Уфы.

Изменения носят рабочий характер и касаются объединения финансового и экономического блоков в одну структуру. Теперь они переходят в подчинении к одному из заместителей главы администрации.

«Это сделано для того, чтобы финансово-экономические процессы в Уфе проходили быстрее. Это поможет нам поправить бюджетную ситуацию в городе и улучшит взаимодействие со структурами правительства РБ и федеральным центром», - уточнил заместитель главы городской администрации Искандер Сираев.

Второе изменение, которое было предложено депутатам – это выделить в отдельный блок сферу быта, общественного питания, и гостинично-ресторанного бизнеса. Связанно это с тем, что Уфа в последнее время стала центром международных и всероссийских соревнований, последним из которых стала «Неделя звезд хоккея». Это направление требует особого внимания, и также будет передано одному из заместителей главы. Изменения не коснуться штатной численности, а также не увеличат расходы на содержание администрации.

25 января