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В Горсовете Уфы состоялось внеочередное заседание

Депутаты обсуждали вопросы, которые касаются внесения изменений в структуру администрации Уфы.

Изменения  носят рабочий характер и касаются объединения финансового и экономического блоков в одну структуру. Теперь они переходят в подчинении к одному из заместителей главы администрации.

«Это сделано для того, чтобы финансово-экономические процессы в Уфе проходили быстрее. Это поможет нам поправить бюджетную ситуацию в городе и улучшит взаимодействие со структурами правительства РБ и федеральным центром», - уточнил заместитель главы городской администрации Искандер Сираев.

Второе изменение, которое было предложено депутатам – это выделить в отдельный блок сферу быта, общественного питания, и  гостинично-ресторанного бизнеса. Связанно это с тем, что Уфа в последнее время стала центром международных и всероссийских соревнований, последним из которых стала «Неделя звезд хоккея». Это направление требует особого внимания, и также будет передано одному из заместителей главы. Изменения не коснуться штатной численности, а также не увеличат  расходы на содержание администрации.



Автор: Эрика Нажимова
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