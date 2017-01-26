В Горсовете Уфы могут создать штаб на время длительных выходных

В Горсовете Уфы предложили создать дежурный штаб на время длительных выходных. По мнению депутатов, это позволит решать многие проблемы. Главные из которых — коммунальные.

В связи с обильными снегопадами коммунальные службы Уфы с 1 января работают в круглосуточном режиме. На базе муниципалитета начала функционировать «Снежная почта». Именно туда горожане присылают сообщения о территориях, которые необходимо очистить от снега. Выяснилось, что 75% жалоб касаются работы товариществ собственников жилья.

«Возьмите наши крупнейшие торговые комплексы: «Планету», «Метро» и т. д. Я никогда такого не видел, чтобы у нас оказались заправки с бензином засыпаны снегом. Никогда такого не было! И вот что делать муниципалитету? Вместо того чтобы чистить дороги, мы спасаем наши больницы!», — возмутился глава администрации города Ирек Ялалов.

«На дорогах у нас работает 410 единиц техники. По нормативу нам необходимо 1288 единиц техники. Нам не хватает 878 единиц», — пояснил первый заместитель главы администрации Салават Хусаинов.

Глава администрации Ирек Ялалов достаточно жестко выразился в адрес работы депутатского корпуса в новогодние каникулы.

«Всем хочется отдохнуть, сил набраться, но я прошу от этой проблемы не уходить. От вас никто не требует с лопатами бегать, привлекать технику. Вы, как слуги народа, должны объяснять людям, что такое хорошо и что такое плохо. А не сидеть и читать организованные нападки!», — сказал столичный глава.

Директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова выступила с предложением создать дежурный штаб Горсовета на время длительных выходных. Для того чтобы возникающие проблемы можно было решать незамедлительно.

«Во время длительных праздников, когда многие разъезжаются — к примеру, в майские праздники, — все что угодно может произойти! Мы должны заниматься прежде всего нашими избирателями. Необходимо создать «Дежурный Горсовет». А 29 декабря, когда мы с вами собирались, можно было обсудить, кто будет в городе в эти праздники», — заявила Алина Наильевна.

В ближайшее время на рабочих комиссиях депутаты городского совета планируют обсудить данную проблему и вынести соответствующее решение.

25 января