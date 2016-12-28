#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В этом году около 20 тысяч уфимцев легализовали трудовые отношения с работодателями

В этом году около 20 тысяч уфимцев легализовали трудовые отношения с работодателями

Сегодня данные озвучили в столичной администрации на заседании Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ней участвовали представители профсоюзов, работодателей и муниципальных властей. Трехсторонняя территориальная комиссия действует с 2006 года. Она занимается проблемами занятости молодежи, повышения уровня жизни работников и членов их семей, а также вопросами обеспечения социальных гарантий. Сегодня стороны подписали пятое Территориальное соглашение. Документ будет действовать в период с 2017 по 2019 годы.

Еще один важный вопрос, который рассматривался – исполнение Указа Президента России "О мерах по реализации государственной социальной политики". В частности, речь шла об исполнении поручения главы государства об увеличении оплаты труда педагогов до уровня средней заработной платы в регионе.

«Таким образом, средняя заработная плата педагогических работников за 9 месяцев 2016 года в Уфе составила в образовательных учреждениях общего образования, то есть школах, 28771 рублей, что выше республиканского показателя. В дошкольных образовательных организациях (детских садах) - 22017 руб., и в учреждениях дополнительного образования (центрах детского творчества) -19316 руб.», - говорит начальник Управления образования Администрации ГО г. Уфа Елена Хаффазова.



Автор: Рида Нурмухаметова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Мед суфле
Каток на Акбузате
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).