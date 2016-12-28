В этом году около 20 тысяч уфимцев легализовали трудовые отношения с работодателями

Сегодня данные озвучили в столичной администрации на заседании Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ней участвовали представители профсоюзов, работодателей и муниципальных властей. Трехсторонняя территориальная комиссия действует с 2006 года. Она занимается проблемами занятости молодежи, повышения уровня жизни работников и членов их семей, а также вопросами обеспечения социальных гарантий. Сегодня стороны подписали пятое Территориальное соглашение. Документ будет действовать в период с 2017 по 2019 годы.



Еще один важный вопрос, который рассматривался – исполнение Указа Президента России "О мерах по реализации государственной социальной политики". В частности, речь шла об исполнении поручения главы государства об увеличении оплаты труда педагогов до уровня средней заработной платы в регионе.



«Таким образом, средняя заработная плата педагогических работников за 9 месяцев 2016 года в Уфе составила в образовательных учреждениях общего образования, то есть школах, 28771 рублей, что выше республиканского показателя. В дошкольных образовательных организациях (детских садах) - 22017 руб., и в учреждениях дополнительного образования (центрах детского творчества) -19316 руб.», - говорит начальник Управления образования Администрации ГО г. Уфа Елена Хаффазова.

28 декабря