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В Демском районе города эвакуировали «подснежники»

В Демском районе города эвакуировали «подснежники»

Заваленные снегом автомобили сегодня эвакуировали в Демском районе. Процесс контролировали инспекторы Центра общественной безопасности и полицейские.

Призывы переставить транспорт на очищенную парковку хозяева машин игнорируют, поэтому «подснежники» в Демском районе начали перемещать с места эвакуатором. При этом автомобили не увозят на штрафстоянку, а переставляют на заранее расчищенное место. Снегоуборочные работы были организованы на улицах Ухтомского и Дагестанской. Мероприятия по очистке улично-дорожной сети Демского района проходят в плановом порядке. Здесь намерены продолжить применение эвакуаторов для более качественной расчистки и расширения улиц.


 



Автор: Светлана Назирова
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