В борьбе со снегом все средства хороши

В Демском районе Уфы возле сугробов устанавливают специальные знаки для автовладельцев.

Так называемые "подснежники" и припаркованные у обочин и во дворах автомобили существенно осложняют работу коммунальщиков. Поэтому было принято решение заранее информировать автовладельцев о предстоящей уборке. На ярко-красных табличках указано необходимое время для вывоза снега и просьба не парковаться возле сугробов на расстоянии 10 метров. Уже спустя час после установки первых предупредительных знаков метод доказал свою эффективность: водители начали убирать транспортные средства.





«Это простые таблички. Мы вчера сделали 10 табличек. Сейчас уже работают, половину уже вывезли, кто-то уже выходит смотрит на эту табличку и убирает машину. Это означает, что именно этот снег будет вывозиться в течение 24 часов», - говорит директор МБУБ Демского района Рустем Рашитов.

Гульнара Ситдикова

27 января