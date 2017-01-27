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В борьбе со снегом все средства хороши

В борьбе со снегом все средства хороши

В Демском районе Уфы возле сугробов устанавливают специальные знаки для автовладельцев. 

Так называемые "подснежники" и припаркованные у обочин и во дворах автомобили существенно осложняют работу коммунальщиков. Поэтому было принято решение заранее информировать автовладельцев о предстоящей уборке. На ярко-красных табличках указано необходимое время для вывоза снега и просьба не парковаться возле сугробов на расстоянии 10 метров. Уже спустя час после установки первых предупредительных знаков метод доказал свою эффективность: водители начали убирать транспортные средства.

«Это простые таблички. Мы вчера сделали 10 табличек. Сейчас уже работают, половину уже вывезли, кто-то уже выходит смотрит на эту табличку и убирает машину. Это означает, что именно этот снег будет вывозиться в течение 24 часов», - говорит  директор МБУБ Демского района Рустем Рашитов.

 

Гульнара Ситдикова

 



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