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В ближайшее время Башкортостан может принять международные соревнования по легкой авиации

Перспективы развития этого направления спортсмены обсудили накануне с Рустэмом Хамитовым.


На встречу с главой республики пришли Министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, председатель спортивной федерации сверхлегкой авиации республики Сергей Миннигулов и чемпионы России и мира 2016 года по этому виду спорта Максим и Альфия Семеновы. Они выступали в составе сборной России на XV чемпионате мира, который проходил в Великобритании. Пилоты считают, что у Башкортостана есть потенциал для проведения таких международных чемпионатов по спорту сверхлегкой авиации.


«То, что мы бы их хорошо провели, – это 100%. И технически, и по персоналу мы готовы провести данные соревнования. Пока есть некоторые административные барьеры, которые мы, безусловно, преодолеем. Вообще, проведение международных авиационных мероприятий – это следующий шаг нашей Спортивной федерации сверхлёгкой авиации Республики Башкортостан», - уверен чемпион России и мира по сверхлегкой авиации Максим Семенов.

 

Федерация сверхлегкой авиации Башкортостана была создана в 2009 году и объединила в себя многие региональные дельтаклубы. Лётной базой федерации является "Первушино". Участники встречи рассказали Рустэму Хамитову о том, что для дальнейшего развития этого вида спорта необходимо обновить инфраструктуру аэродрома.



Автор: Ляйсан Закирова
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