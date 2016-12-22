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В Башкортостане восемь частных организаций получили лицензии в качестве детских садов

В Башкортостане восемь частных организаций получили лицензии в качестве детских садов
Для увеличения числа дошкольных учреждений в Башкортостане активно привлекается негосударственный сектор. Об этом сообщили на совещании в Рособрнадзоре.

На сегодняшний день в Уфе около 300 учреждений дошкольного образования, но на всех желающих детских садов не хватает. Сейчас в республике действует программа, которая позволяет на льготных условиях передавать помещения под частные детсады. В Башкортостане 25 таких учреждений. Улучшить положение в сфере дошкольного образования может конкуренция и внедрение инновационных социальных технологий, подчеркнули участники заседания. Одним из нововведений в следующем году станут перемены в надзорной деятельности.

«Новый подход к надзорной деятельности, который уже начинает действие с 1 января 2017 года, это больше не надзирать и наказывать, а помогать, заниматься профилактикой и предупреждать нарушения, которые могут совершить те или иные образовательные организации», - уверен начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин.
 

Гульнара Ситдикова



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