В Башкортостане могут ужесточить требования к продаже и использованию пиротехники

Законодательная инициатива подготовлена Госсобранием-Курултаем Башкортостана.

27 декабря

Депутаты предлагают ввести обязательное лицензирование деятельности по реализации и применению пиротехнических изделий третьего класса опасности. К ним относятся салютные батареи, римские свечи, ракеты, фестивальные шары. В настоящее время лицензия требуется только для продажи изделий четвертого и пятого классов опасности, это профессиональные фейерверки для масштабных мероприятий. Также законопроект предусматривает штрафы от 2 до 5 тысяч рублей за использование пиротехники с 3 по 5 классы вне отведенных мест для запуска.