В аэропорту Уфы на 16 часов задержали рейс Уфа-Ханты-Мансийск

Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. Об это телеканалу «Вся Уфа» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, у планового самолёта был неисправен стартёр левого двигателя. Количество зарегистрированных на рейс пассажиров составило 86 человек. Указанный рейс, согласно расписанию, должен был отправиться 17 января в 4:50 по местному времени. Рейс осуществлен только сегодня, 18 января в 9 часов утра», - комментирует представитель Приволжской транспортной прокуратуры.