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В аэропорту Уфы на 16 часов задержали рейс Уфа-Ханты-Мансийск

В аэропорту Уфы на 16 часов задержали рейс Уфа-Ханты-Мансийск

Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. Об это телеканалу «Вся Уфа» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

 

«По предварительным данным, у планового самолёта был неисправен стартёр левого двигателя. Количество зарегистрированных на рейс пассажиров составило 86 человек. Указанный рейс, согласно расписанию, должен был отправиться 17 января в 4:50 по местному времени. Рейс осуществлен только сегодня, 18 января в 9 часов утра», - комментирует представитель  Приволжской транспортной прокуратуры.

 

Пассажиры задержанного рейса были обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием, услугами гостиничного сервиса, которыми воспользовались 44 пассажира

 

Гульнара Ситдикова



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