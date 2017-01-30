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В 2016 году погода была аномально теплой

В 2016 году погода была аномально теплой

Погода в 2016 году стала самой аномально теплой за последние 126 лет. Такие данные приводит Башгидрометеостанция. В службе отмечают, что температура воздуха в среднем повысилась на более чем на один градус.

Синоптики отмечают, что зима, весна и лето прошлого года запомнятся как необычно теплые, а вот осень была близкой к многолетним значениям. Среднегодовая температура воздуха составила плюс 4,5 градуса по Цельсию , что ровно на 2 градуса выше нормы. За последние 30 лет, как пишет Башгидромет, 2016-ый стал четвертым самым теплым годом. Первенство принадлежит 1995 году, когда среднегодовая температура была на 2,6 градуса выше нормы. А вот начало календарной зимы 2016/2017 годов выдалось холодным. Среднемесячная температура декабря составила минус 15,2 градуса, что на 4,1 градуса ниже средних многолетних значений.


 



Автор: Екатерина Тимиряева
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