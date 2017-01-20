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Уличная спортивная площадка открылась в столице

Уличная спортивная площадка открылась в столице

В Уфе состоялось торжественное открытие спортивной уличной площадки «Готов к труду и обороне!». Тренажерный комплекс расположен рядом с торговым центром «Башкортостан».

«Это грандиозное для города событие. Больше детей будут вовлечены в спорт. В такое кризисное время нужно заниматься спортом», — убежден студент УГАТУ Тагир Кильмаматов.

Организаторы говорят: цель проекта — создание в республике физкультурно-спортивных клубов «Островки здоровья». Они будут состоять из уличных тренажёров с изменяемым весом нагрузки. Комплексы намерены построить еще в 7 городах — Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели. Особенность площадок в том, что они универсальны, работают в любое время года, просты в использовании и воздействуют на все группы мышц. Каждый тренажер комплектуется крышей и системой освещения. На базе площадок будут созданы городские клубы для подготовки добровольцев к выполнению нормативов «Готов к труду и обороне».

«Я сам проживаю буквально в 400 метрах отсюда и с удовольствием сам буду пользоваться этим спортивным комплексом, — признается заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов. — Поздравляю всех жителей района с тем, что вы можете прийти и без проблем заняться здоровым образом жизни».


 



Автор: Светлана Назирова
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