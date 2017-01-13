Уфимцы могут присоединиться к благотворительной акции "Народный книговорот"

Для этого нужно поделиться книгами с библиотеками города, которые, в свою очередь, подарят их нуждающимся социальным учреждениям.

Приносить можно любые книги, которые будут интересны и полезны воспитанникам детских домов, специализированных интернатов, больниц и социальных приютов. Подросткам будет передана образовательная литература. Адреса, контакты, а также карта библиотек доступны на официальном сайте городской системы библиотек. Акция "Книжный круговорот" проводится с 2012 года. За это время уфимцы принесли в столичные библиотеки около 26 тысяч книг.





«Массовые библиотеки Уфы ведут активную работу по сбору книг от населения, как для комплектования своих фондов, так и для передачи необходимой литературы социальным учреждениям. Мы принимаем от населения художественную литературу, классику, научно-популярную, историческую, детскую литературу, энциклопедии и справочники. Вся литература, поступающая от граждан, формируется по жанрам, возрастным категориям и направляется в различные социальные учреждения», - уточняет заведующая отделом использования единого книжного фонда МБУ "Централизованная система массовых библиотек го Уфы" Рашида Махмутова.

13 января