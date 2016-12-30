Уфимскую коррекционную школу-интернат N63 в канун Нового Года посетила Рима Баталова

Уфимскую коррекционную школу-интернат N63 в канун Нового Года навестила сама Рима Баталова, она и коллеги из ее фонда "Молодость нации" подарили детям подарки.





«В этой школе мы собрались для того, чтобы поощрять наших лучших спортсменов, которые показали лучшие результаты за весь год и попали в сборную команду России. Мы с открытым сердцем и от души ребят поздравляем», - говорит депутат Государственной Думы РФ, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.



Торжественное вручение сертификатов на покупку спортивного снаряжения детям с ограниченными возможностями здоровья стало уже доброй традицией.



Сертификаты спонсоров будут использованы для покупки спортивного инвентаря, которого в адаптивном клубе горнолыжного спорта при школе-интернате очень мало. А в следующем году шесть уфимских детей поедут в Австрию, где пройдут специальные зимние олимпийские игры.



В промежутках между номерами праздничного концерта учащиеся школы-интерната презентовали гостям сувениры, сделанные своими руками. А уже через несколько недель некоторые из этих детей поедут на соревнования в Австрию ,где девиз главное не победа, а участие станет как никогда актуальным.

Иван Уральский

2 января