Уфимский центр «Службы спасения 112» признан лучшим в ПФО

Ежедневно в информационно-диспетчерский центр Службы спасения поступают более четырех тысяч звонков. По итогам годовой работы управление признано лучшим в Приволжском федеральном округе.

Телефоны в диспетчерском центре, кажется, не смолкают совсем. Ежедневно здесь принимаются и обрабатываются как минимум 4 тысячи звонков. В одной смене работают шесть операторов. В сутки им приходится принимать в среднем 700-1000 обращений. В праздники цифры увеличиваются в разы.



«С праздниками количество звонков обычно увеличивается. Но это больше связано с тем, что люди больше алкоголя употребляют, некоторым просто поговорить хочется, некоторые не знают, как набрать тот или иной номер, попадают в «112». В связи с морозами такого увеличения не замечено. Когда много аварийных отключений, количество обращений от граждан растет», - говорит начальник смены Информационно-диспетчерского центра МБУ "Служба спасения 112" г. Уфы Олег Ахматнуров.



Но даже если звонки были "пустыми", игнорировать их не имеют права. Поэтому по каждому обращению принимаются необходимые меры.



Жилищно-коммунальная авария, ДТП, требуется помощь врачей или психологическая поддержка, либо вообще банально – разбили ртутный градусник и не знают, как поступить - при любых внештатных ситуациях уфимцы набирают номер «112». Спектр оказания помощи широк и многообразен. Каждый уфимец может быть уверен, если он набрал заветные три цифры, ему обязательно помогут.



Информационно-диспетчерский центр уфимской службы спасения лучшим в ПФО становится уже в третий раз.



«Критерии из года в год ужесточаются, потому что время на месте не стоит. Здесь мы, конечно, берем, во-первых, профессиональным подходом, это добросовестное выполнение обязанностей оперативными дежурными. И технические возможности, которые позволяют облегчить условия труда личного состава и увеличить возможности», - говорит начальник УГЗ г. Уфы Расим Абдуллин.



Современные технологии в центре, действительно, помогают в работе. Здесь активно внедряется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". В центр стекается информация о текущей ситуации в городе. В этом помогают более 300 камер видеонаблюдения, сводка с опасных промышленных объектов и онлайн-журнал обращений.



«Журнал обращений разработан специалистами программного обеспечения «Службы спасения 112», он запатентован, мы являемся разработчиками, правообладателями. В нем фиксируется дата, время обращения, район города, краткая суть и, естественно, персональные данные. После того, как службы города считают, что они выполнены, данную заявку, обратный контрольный звонок, и после подтверждения, что заявка выполнена, мы снимаем ее с контроля, она меняет свой цвет. Желтый – это заявки, которые находятся на контроле, зеленые – выполненные», - говорит начальник Информационно - диспетчерского центра МБУ "Служба спасения 112" г. Уфы Андрей Воронцов.



Высокая оценка - не повод расслабляться, считают специалисты. Тем более, на носу новогодние праздники. А для службы спасения это горячая пора.

23 декабря