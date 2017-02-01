Уфимский трамвай отмечает юбилей

1 февраля 1937 в Уфе начал свою работу первый трамвайный маршрут, который пролегал от Почтамта на углу Коммунистической и Ленина до улицы Пермской. На тот момент длина пути составляла всего 6 километров. Как комментируют историческое событие сегодняшние работники МУЭТ Уфы, тогда вагоны были, как говорится, "под завязку".





«Недавно только пересчитывали провозную способность той линии, она просто колоссальная. Учитывая, что было всего 5 моторных и 3 прицепных вагона , 5 самостоятельных вагонов перевозили. Учитывая удельную провозимость тех трамваев и нынешних получается, что трамвай был забит постоянно», - говорит генеральный директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.



На данный момент на территории Уфы действует 12 трамвайных и 22 троллейбусных маршрута. Фируза Шакирова по пути с уфимским трамваем почти 40 лет. Она работает водителем с 1979 года. И за это время изменились не только трамваи, но и Уфа. Женщина признается, что любит сравнивать прошлое и настоящее.





Муниципальное управление электротранспорта Уфы одно из ведущих предприятий столицы. Сегодня здесь для удобства пассажиров и самих работников запускают новые проекты.





«Сейчас можно смартфон поднести к терминалу, и выйдет чек об оплате. Очень удобно не нужно приобретать различных карт для оплаты, а оплатить напрямую со смартфона», - говорит заместитель начальника отдела сборов выручки Елена Горохова.

Еще одно новшество - возможность посмотреть любому жителю Уфы местонахождение трамвая, в реальном времени при помощи системы Глонасс.





«На сайте администрации города можно увидеть все наши трамваи и троллейбусы, программа называется карта маршрута», - уточняет заместитель генерального директора МУЭТ Радик Зарипов.

С недавнего времени на базе трамвайного депо №2 парк трамваев обновляется собственными силами. Самый экологически чистый городской транспорт намерен выйти на лидерские позиции. Как известно, у трамваев особенности в том, что хода назад нет, только вперед. Пройден большой путь в 80 лет и сейчас только - в будущее.







Дамир Вахитов

2 февраля