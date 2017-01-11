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Уфимский снегоплавильный пункт уже неделю работает на износ

Ежедневно предприятие утилизирует до 600 кубометров снега. Эти показатели в 3 раза выше обычных.


За последние несколько дней этот «КамАЗ» приезжает сюда намного чаще. Вместо обычных 2-3 поездок водитель посещает уфимский снегоплавильный пункт 5, а то и 6 раз в сутки. Все из-за обильных осадков, от которых очищают улицы столицы. Сам же мужчина признается, работа не пыльная, трудится на предприятии уже два года, однако снежный январь 2017 го года доставил массу хлопот.

«Снегопад, конечно, дает о себе знать. Снега стало больше, соответственно, больше ездим. Возим все, что есть, но на данный момент занимаемся только снегом», - признается водитель Альберт Хайрутдинов.

В прошлые сезоны уфимский снегоплавильный пункт ежедневно перерабатывал около 200 кубометров снега, однако за последние несколько дней эта цифра выросла практически в 3 раза — около 600 кубометров. Груз доставляют сюда круглосуточно. Сначала очищают от примесей, а потом и - утилизируют.

«С начала осенне-зимнего сезона 2016-17 годов на территории снегосплавного пункта завезено порядка 10000 кубометров снега. Это, ориентировочно, 1280 автомобилей. В праздничные дни поток автомобилей увеличился со средних 50-60 до 80-90 автомобилей в сутки», - говорит главный инженер Управления ВКС Уфы Артур Нургалиев.

По словам работников «Уфаводоканала», рекордные осадки проверяют на прочность не только жителей нашей столицы, но и коммунальные службы. Последние, к слову, уже неделю работают на износ.

 

 
Рафаэль Хакимов



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