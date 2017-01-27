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Уфимских школьников ждут профилактические медосмотры

Уфимских школьников ждут профилактические медосмотры

Они буду проводиться по результатам социально-психологического тестирования, которое проводилось в ноябре 2016 года.


Эта мера направлена на совершенствование системы противодействия злоупотреблению наркотиками, алкоголем и табаком. Сейчас в школах действуют наркологические посты по выявлению учащихся, замеченных в употреблении психоактивных веществ. Кроме того, с учащимися и их родителями ведется информационная работа. Проводятся лекции и беседы при участии специалистов наркологических кабинетов, медицинских учреждений, сотрудников социально-психологических центров, отделов полиции и городского Центра общественной безопасности. Тематика подобных встреч разнообразна – от составляющих здорового образа жизни до вопросов административной и уголовной ответственности по различным видам правонарушений.



Автор: Булат Терегулов
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