Уфимец Арсений Соломинов готовится к записи новогодней песни

К Новому году готовится и Арсений Соломинов. Это юный уфимский музыкант, который стал героем акции помощи, организованной редакцией программы "Уфимское времечко".

Репетиции с утра и до самого вечера. Несмотря на предстоящие праздники, занятия по вокалу строго по расписанию. Запись диска – дело непростое, даже над одной песней работать приходится по несколько недель. Хоть и пел Арсений своего «Деда Мороза» уже не на одной сцене и не на одном конкурсе вместе с ансамблем. Теперь все нужно начинать снова.



Слова те же, а вот музыка и аранжировка совсем другие. Благодаря целой команде продюсеров, звукорежиссеров и вокалистов песня не только «выросла», она поменяла и темп, и стиль.



Творческий процесс идет поэтапно. От звукорежиссера к педагогу по вокалу, а потом обратно для дальнейшего мастеринга и тюнинга. Помогать Арсению в этой песне будут его друзья, вокалистки ансамбля «Гамаюн», для которых стало большой неожиданностью то, что солист еще и автор. Все песни для альбома Арсений написал сам. И это для него очень важно. И хочется сказать ему много. И ради этого он готов работать, несмотря ни на какие трудности.



До концерта, который запланирован следующей весной, необходимо успеть. К счастью, с такой командой возможно все, когда рядом друзья, мечты воплощаются быстрее.



28 декабря

На всех у них одно пожелание, чтобы в новом году их планы обязательно осуществились. Арсению очень важно, чтобы его услышали и непременно поняли, что он как и многие другие ребята, такие же как и все. Ну а что будет дальше, смотрите сегодня в 22 часа в программе «Уфимское времечко».