Уфа вышла на первое место среди городов-миллионников по инвестированию крупных и средних предприятий

По итогам реализуемых и планируемых инвестпроектов в городе могут появиться 14 тысяч новых рабочих мест. На оперативном совещании в муниципалитете подвели основные итоги социально-экономического развития столицы в 2016 году.



Как отметил глава столичной администрации Ирек Ялалов, Уфа продолжила свое поступательное развитие. Основой реального сектора экономики остаются крупные и средние предприятия. С начала года они обеспечили практически половину объема производства республики и отгрузили продукции на сумму почти 800 миллиардов рублей. Объем строительных работ за девять месяцев 2016-го превысил 80 миллиардов рублей, и вырос более чем на 6 процентов по сравнению с прошлым годом.





«Сегодня в Уфе, впервые в современной истории города, ведется одновременное строительство четырех школ. Они возводятся в тех районах, которые наиболее нуждаются в общеобразовательных учреждениях – это школа в селе Нагаево на 825 учебных мест, школа в микрорайоне Колгуевский на 550 учебных мест и школа в микрорайоне «Дема-8» на 825 учебных мест, - отметил Ирек Ялалов. - В микрорайоне «Инорс-4» ведется строительство многофункционального образовательного центра, в состав которой войдут общеобразовательная школа на 1650 мест, детский сад на 340 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, разработаны проекты реконструкции школы № 115 в Советском районе и школы №1 в Ленинском районе города».

Особое внимание в уходящем году уделено развитию северных районов столицы. Выполнен большой объем работ по строительству продолжения улицы Интернациональной, которая разгрузила транспортные потоки и обеспечила удобный выезд на автодорогу Уфа-Шакша.





«В 2016 году работы по капитальному ремонту дорожно-уличной сети выполнены на площади более 250 тысяч квадратных метров, в том числе, по улицам Первомайская, Авроры, на Западной автодороге. Ремонтные работы проводились как на территории города, так и в поселках-спутниках. Проводимые мероприятия по благоустройству города оценены на федеральном уровне – Уфа заняла второе место во Всероссийском конкурсе на самое благоустроенное поселение России среди городов первой категории. Это города-миллионники и столицы субъектов», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

28 декабря