Уфа в 2017-й входит с позитивными результатами

Муниципальные власти, подводя итоги уходящего года, заявили о стабильности. Кроме того, впервые за последние несколько лет дефицит столицы бездефицитный.

Один из главных показателей жизни мегаполисов - конечно, состояние их экономики. В Уфе в этом плане прогнозируется стабильность. Впервые за последние несколько лет бюджет бездефицитный. Расходы бюджета на 2017-й сформированы на основе 22 муниципальных программ, которые занимают 94% от общего объема расходов бюджета. Как подчеркнули в Ревизионной комиссии Уфы, это говорит о правильности всей финансовой политики столичных властей.



«Бездефицитный бюджет означает то, что новые долги не появятся. То есть и будут и заимствования, но эти заимствования будут погашать более давние и более невыгодные кредиты, которые город был вынужден взять. Бездефицитный означает одно: это стабильная работа, стабильные программы, стабильное финансирование», - сообщил председатель совета Валерий Трофимов.



Существенную долю расходов составят траты на образование – более 9 миллиардов рублей. Почти 4 миллиарда предусмотрены на жилищно-коммунальное хозяйство, на национальную экономику - около 2 миллиардов, на общегосударственные вопросы - более одного миллиарда, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 778 миллионов, на социальную политику - 525 миллионов, на физкультуру и спорт - 516 миллионов. Это то, что зафиксировано в бюджете на следующий год. Кроме того, муниципальные власти ожидают поддержки из федеральной и республиканской казны.



«Плюс по развитию уфимской агломерации федеральные деньги ежегодно будут выделяться на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, это тоже в этом бюджете не учитывается. И, наверное, знаете, что в рамках программы «К 100-летию республики Башкортостан - 100 объектов», почти три десятка объектов по Уфе включены в реализацию по этой программе, это тоже не учитывается в этом бюджете, это будет отдельно реализовываться», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Большинство уфимцев, к слову, тоже ожидают позитивных событий в следующем году. Как отметили муниципальные власти, данные соцопросов созвучны данным Всероссийского центра изучения общественного мнения. Так, по данным ВЦИОМ, 27% респондентов ожидают, что 2017-й будет удачным для них лично, и еще 24% - для страны в целом.

30 декабря