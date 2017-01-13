Уфа готовится принять Неделю звезд хоккея

Уфа получила право проведения на звездную хоккейную неделю в мае 2016 года, когда только закончился восьмой сезон Континентальной хоккейной лиги. В голосовании, в котором приняли участие более 100 тысяч человек, столица нашей республики менее, чем на 3% опередила Астану. А на третьем и четвертом местах расположились, соответственно, Владивосток и Тольятти.





«Было 4 очень сильные заявки, но, тем не менее, Уфа предоставила целую программу, которая выходит за рамки одного мероприятия. Это целый набор длиною может быть даже в неделю, квинтэссенцией которого будет два дня самого матча звезд», - подчеркнул президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Столица Башкортостана стала седьмым в истории и вторым так называемым «восточным» городом, который удостоился права проведения главного шоу КХЛ.



Основными мероприятиями недели звезд КХЛ станут матчи звезд континентальной, молодежной и женской хоккейных лиг. «Толпар» делегировал на Кубок вызова Никиту Циркуля, Кирилла Цулыгина и тренера Константина Полозова, «Агидель» на матче звезд представят сразу 7 хоккеисток, а «Салават» получил 3 путевки. Счастливчиками стали Линус Умарк, Кирилл Капризов и Захар Арзамасцев.





«Увидел себя в списке, обрадовался конечно, очень приятно. Надеялся до конца, что выберут журналисты и выбрали», - не скрывает радости защитник ХК «Салават Юлаев» Захар Арзамасцев.

Спортивные мероприятия, посвященные звездной неделе, начались еще в середине декабря. Именно тогда в рамках месячника хоккея стартовали турниры среди любительских и детских команд. А первая игра в рамках недели звезд состоится уже в это воскресенье. В 12:45 на лед «Уфа-Арены» выйдут представители молодежной хоккейной лиги, четверо лучших получат право сыграть и на матче звезд КХЛ. В этом году он состоится в совершенно новом формате, 4 команды определят между собой лучшую.

16 января пройдут игры Детской хоккейной лиги РБ, Уфимской хоккейной лиги, после чего ожидается продолжение «Золотой шайбы». Следующие три дня с 17 по 19 января в Уфе впервые встретятся спортсмены из России, Италии, Китая и Чехии в рамках Международного Кубка континента по следж-хоккею. Также 19 января состоится первый в истории матч звезд Женской хоккейной лиги, а 21 и 22 января мастер-шоу, которое считается одним из самых ожидаемых событий сезона и сам матч звезд КХЛ.

Уфа готова принять спортивный мега форум и ждет болельщиков на «Уфа-Арену» уже в ближайшее воскресенье.

13 января