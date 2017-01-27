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Учительница из Уфы получила государственную награду из рук президента страны Владимира Путина

Учительница из Уфы получила государственную награду из рук президента страны Владимира Путина

Награждение прошло накануне в Кремле. 

В декабре прошлого года педагог лицея №42 Лиза Агадуллина получила звание народного учителя Российской федерации. Во всей стране этой чести удостоено чуть более 70 человек. В 2016 года наша землячка стала единственным учителем получившим статус народного. Лиза Киямовна поблагодарила Владимира Путина и призналась ему, что в своей практике никогда не ставила целью готовить призеров олимпиад и отличников учебы. Главной своей задачей педагог видит воспитание личностей.

Вместе с нашей землячкой Лизой Агадуллиной, награды получили кардиохирург Ренат Акчурин, народный артист РСФСР Василий Ливанов и бессменный руководитель «Клуба весёлых и находчивых» Александр Масляков. Всего высоких званий в этот день были удостоены 30 россиян.



Автор: Ляйсан Закирова
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