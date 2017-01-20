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Трагедией закончилось проведение химических опытов 16-летнего школьника из Уфы

Трагедией закончилось проведение химических опытов 16-летнего школьника из Уфы

Подросток впал в глубокую кому. ЧП произошло накануне в Сипайлово. Как сообщает следственный комитет республики, парень получил ожоги рук и туловища и доставлен в реанимацию. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. По предварительным данным, вечером 18 января 2017 года 16-летний подросток находился дома и ставил опыты в своей комнате. Ребенок обучается в классе с углубленным знанием химии», - говорит старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.



Автор: Тимур Давлетов
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